Заместитель Резникова ушел в отставку из-за скандала с закупками продуктов для ВСУ

24 января подал в отставку заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, его просьбу об увольнении поддержал глава ведомства Алексей Резников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Как указано в сообщении, он "попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

Речь идет о так называемом яичном скандале: закупке продуктов для военных якобы в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах.

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", – говорится в тексте сообщения.

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В Минобороны считают, что такой шаг "позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях".

У Резникова описали заслуги Шаповалова на службе и поблагодарили "за командную и эффективную работу".

"Уверены, что информационные волны утихнут и будет достигнута справедливость", – добавили в МО.

В ведомстве подчеркнули, что "следуют принципу нулевой толерантности к коррупции, с уважением относятся к демократическому контролю и обеспечат абсолютную прозрачность для проведения любых проверок уполномоченными органами".

Советник главы Офиса президента заявил, что этот коррупционный скандал в МО обсуждается на разных уровнях.

В МО назвали информацию о закупке продуктов манипуляцией.

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Євген Пилипенко

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