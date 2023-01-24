UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Заместитель Резникова ушел в отставку из-за скандала с закупками продуктов для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 09:59
Заместитель Резникова ушел в отставку из-за скандала с закупками продуктов для ВСУ - Фото
Вячеслав Шаповалов (фото - Минобороны)

24 января подал в отставку заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, его просьбу об увольнении поддержал глава ведомства Алексей Резников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Как указано в сообщении, он "попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

Речь идет о так называемом яичном скандале: закупке продуктов для военных якобы в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах.

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", – говорится в тексте сообщения.

Читайте также: Резников отреагировал на скандал с закупкой продуктов для питания ВСУ

В Минобороны считают, что такой шаг "позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях".

У Резникова описали заслуги Шаповалова на службе и поблагодарили "за командную и эффективную работу".

"Уверены, что информационные волны утихнут и будет достигнута справедливость", – добавили в МО.

В ведомстве подчеркнули, что "следуют принципу нулевой толерантности к коррупции, с уважением относятся к демократическому контролю и обеспечат абсолютную прозрачность для проведения любых проверок уполномоченными органами".

Читайте также: Скандал с закупкой продуктов для ВСУ: поставщик объяснил, почему цены выше магазинных

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция увольнение минобороны яйца скандал Вячеслав Шаповалов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 