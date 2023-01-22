"Признаки манипуляции". Минобороны прокомментировало скандал с закупкой продуктов для ВСУ

В Министерстве обороны заявили, что информация о закупках продуктов питания для военных, которая появилась в публичном пространстве, содержит "признаки умышленных манипуляций". Об этом сообщается в Telegram Минобороны.

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"Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение", – говорится в заявлении Минобороны.

Минобороны заявило, что готовит материалы для Службы безопасности для проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период.

Как отмечается, министр обороны Алексей Резников 21 января лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ДБР.

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Наталія Медведєва

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