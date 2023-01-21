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Коррупционный скандал в Минобороны уже обсуждается на разных уровнях – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 22:07
Коррупционный скандал в Минобороны уже обсуждается на разных уровнях – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (фото - Офис президента)

Коррупционный скандал в Министерстве обороны, которое, по данным ZN.ua, подписало контракт на закупку продовольствия для военных по завышенным в несколько раз ценам, уже обсуждается на разніх уровнях, и будут проведены соответствующие проверки. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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Он отметил, что Украине предстоит пройти определенные "экзамены" в связи с этим инцидентом – провести аудит, и если информация СМИ подтвердится, то нужно найти людей, которые подписывали контракты на 13 млрд грн, и провести расследование.

"И потом с этими людьми [нужно] конкретно разобраться. Не просто говорить, что мы здесь наводим какой-то порядок, или что здесь есть какие-то заказные материалы, или кто-то сливает компромат, или это какая-то внутрення борьба, как у нас постоянно говорят", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что сейчас на эту тему уже общаются "на разных уровнях" в руководстве страны. Подоляк уверен, что если завышение цен подтвердится, то виновных ждет "очень суровое" наказание, потому что "нельзя допустить, когда во время войны люди откровенно издеваются над обществом".

"К сожалению, в любой войне есть герои, а есть мародеры. Так всегда было. К сожалению, мародеры и, извините меня, крысы всегда существуют. И им все равно, что люди умирают. Им все равно что много крови, что мы теряем свой лучший генофонд сегодня. Они хотят быть миллиардерами или миллионерами. Так бывает всегда", – сказал Подоляк.

  • По данным ZN.ua, Минобороны закупает продукты для украинских военнослужащих в несколько раза дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки.
  • Комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызывает руководство Минобороны.
Оксана Житнюк
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