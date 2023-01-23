Резников отреагировал на скандал с закупкой продуктов для питания ВСУ

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на скандал с обвинениями ведомства в закупке продуктов для украинских военнослужащих в несколько раз дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, обеспечение воинов качественным и бесперебойным питанием в условиях большой войны — один из приоритетов министерства. Он сказал, что исчерпывающую информацию с документами он лично представит народным депутатам на заседании профильного комитета при участии правоохранителей.

Резников написал разъяснение позиции ведомства для граждан в шести пунктах:

Первый пункт — министр говорит, что на обеспечение питания военных в 2023 году буду направлены десятки миллиардов гривен, а еще год назад рынок был под контролем монополии, которую он обещал преодолеть. Он отметил, что это удалось сделать зимой 2022 года, однако монополист угрожал полностью заблокировать поставки продовольствия в армию.

"Недопустимость монополий — это моя философия. Ведь монополия — это зависимость и уязвимость. Даже у лучшего поставщика могут возникнуть форс-мажоры. Или когда речь идет о бизнесе, он может быть опосредованно приобретен или заблокирован врагом. Поэтому монополий в обеспечении обороны следует избегать", — написал Резников.

Он заявляет, что Минобороны заключило контракты с восьмью поставщиками на обеспечение услуг питания — контракты увидят парламентарии, за каждым поставщиком закреплено определенное количество воинских частей, в договорах сказано, что если один из подрядчиков не способен выполнить обязательства, то другие подхватывают его работу по алгоритму, чтобы поставки шли беспрерывно.

Резников говорит, что в Украине нет "тыловых регионов" с точки зрения питания военных, так как поставщик гарантирует доставку везде, где несут службу подразделения конкретной части.

Второй пункт — министр пишет, что ведомство закупает не отдельные продукты, а комплексную услугу по обеспечению питания, предметом закупки является стоимость суточного рациона питания военного, который имеет четкие критерии калорийности и других параметров. Поставщики гарантируют обеспечение суточного рациона за определенную сумму.

В 2022 году, по словам Резникова, сумма составляла 120 грн на военного в сутки, а в этом году диапазон варьируется от 151 до 162 грн — в результате переговоров конечная стоимость услуги обеспечения питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн. Он отмечает, что номинально произошел рост стоимости услуги на 21,5%, однако этот показатель меньше уровня инфляции в 26,6% за год. "Особенность контрактов Минобороны состоит в том, что они заключаются с поставщиками услуг на год вперед по фиксированной цене. То есть это тоже риски, которые берет на себя бизнес", — написал министр. Третий пункт — глава ведомства утверждает, что процесс заключения контрактов состоит из нескольких стадий — объявление нужд, предложения бизнеса, внешняя экспертиза цены, согласование контракта, внутренняя проверка, подписание и тд. Последним этапом является регистрация подписанного контракта в казначействе, после чего возникают финансовые обязательства и возможность осуществлять платежи. Четвертый пункт — Резников говорит, что с 2016 года питание военных основано на каталоге продуктов, который включает более 400 позиций, а начпроды воинских частей на основе рациона собирают продукты, которые должен обеспечить поставщик. "Цены на продукты анализируют специальные экспертные учреждения. Сейчас в медиа огромное количество искаженной информации о ценах. Само издание "Зеркало недели" через полтора дня после публикации вырезало несколько позиций по своей инфографике, где содержались некорректные сравнения, по которым уже наибольшая огласка. К сожалению, это сделано без объяснений. Понимание некорректности по другим позициям тоже придет. Ведь сравниваются несопоставимые вещи. Цены на банку или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм. Цены на литр с ценой за килограмм. Цены за вес нетто с ценой за вес брутто и т.д. Даже анализируя цифры публикации в "Зеркале недели", многие отметили, что цены на значительное количество товаров ниже, чем в соседнем магазине. Несмотря на все опасности для бизнеса. То, что в публикации "Зеркала недели" было сочтено как 0,2% стоимости контракта – это приготовление пищи поставщиком в нескольких воинских частях, где по разным причинам готовят внешние подрядчики. А отнюдь не доставка продуктов. Это еще одна грубая ошибка, вводящая в заблуждение", — пишет министр. Пятый пункт — Резников отдельно объяснил скандал с ценами на яйца для военных. Он заявил, что в документе, который обнародовали СМИ, указана аномальная цена в 17 грн за одно яйцо, на чем "была построена теория заговора". Резников утверждает, что это техническая ошибка, которую сделал поставщик. "Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу. Согласно нормативам, килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта (вес яйца по стандарту должен составлять от 42 г до 60 г). Цена 170 грн. за килограмм яиц – это 85 грн. за десяток. Что в пределах показателей других поставщиков полностью соответствует рыночной цене", — написал министр. По его словам, Минобороны заметило ошибку еще в декабре, а поэтому ведомство не заключало контракт по данному документу, который Резников называет фактически несуществующим. "Никакой копейки по нему не потрачено. Заявления, что Минобороны "украло" или "пыталось украсть" миллиарды — это полный бред. Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку", — написал он. Шестой пункт — Резников заявляет, что публичное вбрасывание информации о якобы завышенных ценах на питание началось еще в середине прошлой недели, перед заседанием союзников в Рамштайне. Он пишет, что тот, кто передал один из контрактов и дополнения к ним для обнародования — как минимум совершил должностное преступление. Резников пообещал установить этого человека и привлечь к ответственности. "Поскольку никакой фактической составляющей в претензиях нет, кроме манипуляций, наиболее очевидной целью является попытка подрыва доверия к Минобороны в очень ответственный момент. А это уже – не просто служебное преступление. Также я предложу народным депутатам рассмотреть возможность создания временной следственной комиссии по процессу закупок, если другие инструменты парламентского контроля будут сочтены недостаточными. Это создаст дополнительную нагрузку на Минобороны, но мы готовы идти на это. Потому что уверены в своей правоте", — написал он. Он подчеркнул, что не позволит заблокировать поставки продовольствия в армию или вернуть монополию на рынке, а также создать почту для блокирования поставок оружия Украине. По данным ZN.ua, Минобороны закупает продукты для украинских военнослужащих в несколько раз дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки.

Советник главы Офиса президента заявил, что коррупционныйскандал в Минобороны уже обсуждается на разных уровнях.

В Минобороны назвали информацию о закупке продуктов манипуляцией. Читайте также: Скандал с закупкой продуктов для ВСУ: поставщик объяснил, почему цены выше магазинных

Дмитро Гриниченко

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