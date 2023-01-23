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Депутат Слуги народа приобрел элитную недвижимость на Печерске. Его уволят с должности

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 12:51
Депутат Слуги народа приобрел элитную недвижимость на Печерске. Его уволят с должности - Фото
Павел Халимон (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Заместитель председателя фракции Слуга народа Павел Халимон в июне прошлого года приобрел на столичном Печерске роскошное поместье стоимостью 10 млн грн, оформив его на другое лицо, говорится в расследовании Украинской правды. За это Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции СН, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

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УП выяснила, что в июне 2022 года депутат приобрел дом вместе с земельным участком площадью в 10 соток за 10 млн 300 000 грн, из которых стоимость дома составила 6,5 млн грн, а участка – 3,8 млн грн. В то же время дома вблизи Ботанического сада аналогичной площади стоят около 50–60 млн грн, говорится в расследовании.

По данным источников, продавцом дома был архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко.

По его словам, продажей дома через риелтора занимался его брат. Покупателей, по словам Драбинко, он не знает. Низкую цену объяснил тем, что нужны были деньги, а реальной цены "никто не давал по многим причинам".

Дом, по данным издания, после продажи был оформлен на гражданку Анастасию Котеленец. Согласно расследованию, в 2021 году в ее собственности появились 45 земельных участков в Черниговской области общей площадью около 80 гектаров.

Арахамия считает: "если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране, это твоя обязанность".

"Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат. За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции", – написал глава фракции СН.

Также он призвал правоохранительные органы дать юридическую оценку "этим событиям". "Если был нарушен закон – значит, за это нужно понести наказание", – отметил Арахамия.

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Слуга народа александр драбинко Давид Арахамия Павел Халимон
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