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НАБУ ищет депутата из Слуги народа: не задекларировала аренду жилья стоимостью 5 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 16:17
НАБУ ищет депутата из Слуги народа: не задекларировала аренду жилья стоимостью 5 млн грн - Фото
Фото: Facebook / Маргарита Шол

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Верховной Рады Маргариту Шол из фракции политической партии Слуга народа. Ее подозревают во лжи в декларации о доходах за 2020 год, говорится в сообщении НАБУ.

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У следствия есть информация, что депутат не указала сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой – около 5 млн грн.

Ей объявили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса – декларирование ложной информации.

НАБУ ищет депутата из Слуги народа: не задекларировала аренду жилья стоимостью 5 млн грн
  • Шол была доверенным лицом Владимира Зеленского в Мариуполе во время президентских выборов в 2019 году.
  • Когда-то работала бухгалтером в Украинском институте стальных конструкций имени Шимановского, но на время парламентских выборов была безработной.
Андрій Водяний
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набу розыск Слуга народу Маргарита Шол
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