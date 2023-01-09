НАБУ ищет депутата из Слуги народа: не задекларировала аренду жилья стоимостью 5 млн грн
09.01.2023, 16:17
Фото: Facebook / Маргарита Шол
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Верховной Рады Маргариту Шол из фракции политической партии Слуга народа. Ее подозревают во лжи в декларации о доходах за 2020 год, говорится в сообщении НАБУ.
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У следствия есть информация, что депутат не указала сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой – около 5 млн грн.
Ей объявили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса – декларирование ложной информации.
- Шол была доверенным лицом Владимира Зеленского в Мариуполе во время президентских выборов в 2019 году.
- Когда-то работала бухгалтером в Украинском институте стальных конструкций имени Шимановского, но на время парламентских выборов была безработной.
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