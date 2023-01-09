НАБУ ищет депутата из Слуги народа: не задекларировала аренду жилья стоимостью 5 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Верховной Рады Маргариту Шол из фракции политической партии Слуга народа. Ее подозревают во лжи в декларации о доходах за 2020 год, говорится в сообщении НАБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

У следствия есть информация, что депутат не указала сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой – около 5 млн грн.

Ей объявили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса – декларирование ложной информации.

Шол была доверенным лицом Владимира Зеленского в Мариуполе во время президентских выборов в 2019 году.

Когда-то работала бухгалтером в Украинском институте стальных конструкций имени Шимановского, но на время парламентских выборов была безработной.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.