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НАПК инициировало расследование против чиновника, отвечающего за закупки в Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 15:31
НАПК инициировало расследование против чиновника, отвечающего за закупки в Минобороны - Фото
Александр Новиков (Фото: пресс-служба форума Украина-30)

Глава НАПК Александр Новиков 23 января внес предписание министру обороны Алексею Резникову о проведении служебного расследования в отношении руководителя департамента госзакупок Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Агентство хочет выяснить обстоятельства предоставления ему недостоверной информации об аудиторском отчете, а также нарушения сроков ответа. Это позволит привлечь руководителя департамента к дисциплинарной ответственности в рамках военного устава, поскольку он военнослужащий, отметили в НАПК.

Кроме того, там сообщили, что 16 января составили в отношении Хмельницкого административный протокол о правонарушениях, связанных с коррупцией.

В НАПК сообщили, что в рамках проверки наличия коррупционных рисков Минобороны, продолжавшейся до конца декабря 2022 года, Агентство обратилось с требованием предоставить копию аудиторского отчета департаменту внутреннего аудита министерства. Благодаря анализу таких отчетов Агентство может установить, насколько эффективно определенное учреждение принимает меры по минимизации коррупционных рисков в своей деятельности, пояснили в НАПК.

"В ответ на требование НАПК Богдан Хмельницкий направил письмо, в котором заявил, что такого отчета нет и предоставить его он не может. Позже стало известно, что это должностное лицо под подпись ознакомилось с этим отчетом задолго до того, как написало НАПК о том, что отчета нет, и он не может его предоставить", – говорится в сообщении.

Кроме того, говорят в НАПК, чиновник нарушил определенный законом срок ответа.

16 января, одновременно с направлением админпротокола в Соломенский суд Киева, НАПК также обратилось в Минобороны с предложением отстранить Хмельницкого от исполнения обязанностей директора департамента на период рассмотрения этого дела в суде. Копия протокола чиновнику вручена лично под подпись, отметили в Агентстве.

  • 21 января издание ZN.ua опубликовало статью, в которой утверждалось, что Минобороны покупает для армии продукты в несколько раз дороже розничных цен. В материале говорится, что декабрьское соглашение с одной из компаний от имени Минобороны подписал Богдан Хмельницкий, у которого летом проводились обыски по делу о хищении на поставках амуниции для военных.
  • 23 января подробный ответ на статью опубликовал министр обороны Алексей Резников. Свои объяснения также предоставила компания-поставщик. Они считают, что информация о завышенных ценах была манипулятивной.
  • Однако в Офисе президента заявили, что коррупционный скандал в Минобороны уже обсуждается на разных уровнях.
Вадим Ребрина
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Алексей Резников ВСУ минобороны армия закупки
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