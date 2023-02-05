"Мне не нужно смиряться, я победитель". Резников ответил LIGA.net про возможную отставку

Министр обороны Алексей Резников считает, что ему как министру обороны "не за что стыдиться", и что даже в случае отставки он будет "победителем". Так он ответил на вопрос журналиста LIGA.net на брифинге.

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Корреспондент LIGA.net спросил министра, как он для себя объясняет возможное решение президента о его отставке, вызваны ли публикации в медиа о коррупционных скандалах только внутриполитическими играми, или же команда президента понимает, что эти скандалы могут иметь процессуальное продолжение, в том числе в отношении самого министра. Журналист также сказал Резникову, что у него "создалось впечатление, что вы уже смирились с возможной отставкой".

"Мне ни за что не стыдно. У меня совесть чиста абсолютно. Я ни о чем не переживаю. И "смирился" – это не про Резникова. Мне не с чем "смиряться", я победитель и им останусь", – сказал министр.

Ранее на том же брифинге Министр обороны Алексей Резников сказал, что готов покинуть свой пост, как только такое решение примет верховный главнокомандующий президент Владимир Зеленский.

Рада назначила Резникова министром обороны в ноябре 2021 года.

1 февраля 2023 года СБУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по делу о некачественных бронежилетах.

Также сообщено о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ.

Сергій Бережний , Юрій Смірнов

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