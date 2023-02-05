"Мне не нужно смиряться, я победитель". Резников ответил LIGA.net про возможную отставку
Министр обороны Алексей Резников считает, что ему как министру обороны "не за что стыдиться", и что даже в случае отставки он будет "победителем". Так он ответил на вопрос журналиста LIGA.net на брифинге.
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Корреспондент LIGA.net спросил министра, как он для себя объясняет возможное решение президента о его отставке, вызваны ли публикации в медиа о коррупционных скандалах только внутриполитическими играми, или же команда президента понимает, что эти скандалы могут иметь процессуальное продолжение, в том числе в отношении самого министра. Журналист также сказал Резникову, что у него "создалось впечатление, что вы уже смирились с возможной отставкой".
"Мне ни за что не стыдно. У меня совесть чиста абсолютно. Я ни о чем не переживаю. И "смирился" – это не про Резникова. Мне не с чем "смиряться", я победитель и им останусь", – сказал министр.
Ранее на том же брифинге Министр обороны Алексей Резников сказал, что готов покинуть свой пост, как только такое решение примет верховный главнокомандующий президент Владимир Зеленский.
- Рада назначила Резникова министром обороны в ноябре 2021 года.
- 1 февраля 2023 года СБУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по делу о некачественных бронежилетах.
- Также сообщено о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ.
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