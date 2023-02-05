UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мне не нужно смиряться, я победитель". Резников ответил LIGA.net про возможную отставку

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 17:06
Алексей Резников (Фото: ОП)

Министр обороны Алексей Резников считает, что ему как министру обороны "не за что стыдиться", и что даже в случае отставки он будет "победителем". Так он ответил на вопрос журналиста LIGA.net на брифинге.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Корреспондент LIGA.net спросил министра, как он для себя объясняет возможное решение президента о его отставке, вызваны ли публикации в медиа о коррупционных скандалах только внутриполитическими играми, или же команда президента понимает, что эти скандалы могут иметь процессуальное продолжение, в том числе в отношении самого министра. Журналист также сказал Резникову, что у него "создалось впечатление, что вы уже смирились с возможной отставкой". 

"Мне ни за что не стыдно. У меня совесть чиста абсолютно. Я ни о чем не переживаю. И "смирился" – это не про Резникова. Мне не с чем "смиряться", я победитель и им останусь", – сказал министр.

Ранее на том же брифинге Министр обороны Алексей Резников сказал, что готов покинуть свой пост, как только такое решение примет верховный главнокомандующий президент Владимир Зеленский

  • Рада назначила Резникова министром обороны в ноябре 2021 года.
  • 1 февраля 2023 года СБУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по делу о некачественных бронежилетах.
  • Также сообщено о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ.
Сергій Бережний, Юрій Смірнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников министр обороны министерство обороны
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 