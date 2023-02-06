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"Коммуникационный провал". Резников говорит, что не угрожал журналистам

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 08:51
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников признал, что допустил коммуникационный провал после скандала с закупкой питания для Минобороны якобы по завышенным ценам. Однако в интервью УП он утверждает, что не угрожал журналистам.

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Резников рассказал, что узнал о скандале с закупкой яиц якобы по 17 грн за штуку, когда возвращался из Рамштайна. По его словам, у него была сильная эмоция по этому поводу.

"Я признаю коммуникационный провал свой и моей команды с точки зрения скорости реакции. Она должна была быть быстрой и другой", – говорит министр.

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Резников утверждает, что после прихода на должность убрал монополию одного из поставщиков питания, после чего начал получать угрозы.

Также он был недоволен утечкой документов, в которых указаны номер части, местонахождение и количественный состав – закрытая информация во время военного положения. По словам Резникова, у него была негативная эмоция на сотрудников Минобороны, которые "бесконтрольно копируют документы".

"Я сказал, что хочу, чтобы Служба безопасности Украины дала этому оценку. То, что это было воспринято как атака на журналиста, – это неправильно воспринято. Но я действительно плачу теперь этот налог с точки зрения ответственности, потому что я напугал журналистское сообщество. Это было неправильно", – сказал он.

  • 21 января издание ZN.ua опубликовало расследование, в котором утверждалось, что Минобороны покупает для армии продукты в несколько раз дороже розничных цен.
  • В Минобороны назвали информацию о закупке продуктов манипуляцией и заявили, что передали в СБУ данные "для расследования распространения заведомо ложных сведений". 23 января большой ответ на статью опубликовал Резников. Но после скандала были уволены два чиновника МО, отвечавших за закупки.

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Марко Сировой
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Алексей Резников сбу минобороны яйца скандал закупки
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