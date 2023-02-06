Резников о Минстратегпроме: Это новость для меня, я бы отказался
Министр обороны Алексей Резников утверждает, что впервые слышит о возможном переводе на должность главы Министерства стратегической промышленности. В комментарии Фактам ICTV он сказал, что отказался бы от такого поста.
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"Я могу прокомментировать, что это для меня новость. У меня ни одного разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не было с президентом", – сказал он.
Резников сказал, что впервые слышит о Минстратегпроме, и напомнил – отставку министра обороны может принять только президент.
"Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Потому я думаю, что это ошибка", – добавил он.
- 5 февраля источники LIGA.net сообщили, что в течение недели Рада может рассмотреть отставку Резникова и его назначение на главу Минстратегпрома. Министром обороны может стать глава ГУР Кирилл Буданов.
- Позже это же публично подтвердил глава фракции Слуги народа Давид Арахамия.
- Все это происходит на фоне коррупционных скандалов в Минобороны, в частности с якобы закупкой питания по завышенным ценам.
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