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Резников о Минстратегпроме: Это новость для меня, я бы отказался

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 07:19
Резников о Минстратегпроме: Это новость для меня, я бы отказался - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников утверждает, что впервые слышит о возможном переводе на должность главы Министерства стратегической промышленности. В комментарии Фактам ICTV он сказал, что отказался бы от такого поста.

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"Я могу прокомментировать, что это для меня новость. У меня ни одного разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не было с президентом", – сказал он.

Резников сказал, что впервые слышит о Минстратегпроме, и напомнил – отставку министра обороны может принять только президент.

"Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Потому я думаю, что это ошибка", – добавил он.

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Марко Сировой
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Алексей Резников отставка Минстратегпром минобороны
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