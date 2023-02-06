Резников о Минстратегпроме: Это новость для меня, я бы отказался

Министр обороны Алексей Резников утверждает, что впервые слышит о возможном переводе на должность главы Министерства стратегической промышленности. В комментарии Фактам ICTV он сказал, что отказался бы от такого поста.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я могу прокомментировать, что это для меня новость. У меня ни одного разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не было с президентом", – сказал он.

Резников сказал, что впервые слышит о Минстратегпроме, и напомнил – отставку министра обороны может принять только президент.

"Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Потому я думаю, что это ошибка", – добавил он.

Читайте также: Резников об отставке Лиева: Кроме фейка с паспортом, против него ничего нет

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.