Резников об отставке Лиева: Кроме фейка с паспортом, против него ничего нет

Если не считать фейка о якобы российском паспорте, претензий к Александру Лиеву нет, при поступлении на должность он прошел все необходимые проверки в службах безопасности. Об этом заявил на брифинге министр обороны Алексей Резников, сообщает корреспондент LIGA.net.

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Резников напомнил, что даже в случае объявления чиновнику о подозрении речь еще не идет о предъявлении обоснованного обвинения, тем более, о вынесении судом обвинительного приговора. Что же касается ситуации с временно исполняющим обязанности департамента военно-технической политики Минобороны Александром Лиевым, то никаких внятных публичных претензий к его работе вообще не было.

"Какие у вас претензии к Лиеву – фейковый паспорт, который у него якобы был? А есть ли к нему у правоохранительных органов вопросы касательно коррупционных рисков? Я не слышал, не встречал", – сказал министр.

Он напомнил, что Лиев еще до начала полномасштабного вторжения при поступлении на работу в минобороны "прошел все конкурсные процедуры, все спецпроверки всех правоохранительных органов, прошел проверку на полиграфе в СБУ".

"Все процедуры пройдены, ни у кого не возникло вопросов. Потом появляется фейковый паспорт и начинается возня. Разве это справедливо?" – сказал Резников.

На этом же брифинге министр выделил среди задач "перезагрузку антикоррупционного управления минобороны", которое "не справилось с задачами, которые возложены на него в соответствии с законодательством".

1 февраля Лиев написал заявление об освобождении от должности временно исполняющего обязанности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны.

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Сергій Бережний , Юрій Смірнов

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