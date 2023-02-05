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Минобороны перезапустит антикоррупционное подразделение, оно "не справилось" – Резников

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 16:27
Минобороны перезапустит антикоррупционное подразделение, оно
Алексей Резников (Фото: EPA)

Руководство министерства обороны намерено "перезапустить" антикоррупционное управление министерства. Об этом Министр обороны Алексей Резников сказал на брифинге, сообщает корреспондент LIGA.net.

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Среди задач по усилению контроля за деятельностью министерства Резников отметил "перезагрузку антикоррупционного управления минобороны". 

"К сожалению, я вынужден это констатировать, это управление не справилось с задачами, которые возложены на него в соответствии с законодательством", – сказал министр.

По его словам, ситуация в управлении неудовлетворительна настолько, что Национальное агентство по предотвращению коррупции передало ему предписание провести служебную проверку по сотрудникам антикоррупционного управления министерства обороны, и министерство такую проверку провело.

Резников также сообщил, что встречался с представителями антикоррупционных общественных организаций и договорился с ними о взаимодействии для выявления случаев коррупции в министерстве, и просил их преложить "кандидатуры людей, которые готовы прийти на работу в это антикоррупционное управление".

  • 1 февраля СБУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Минобороны.
  • Также сообщено о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога около 402 млн грн.
  • И.о. департамента военно-технической политики Минобороны Александр Лиев написал заявление на увольнение из-за публичных обвинений со стороны председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

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Сергій Бережний, Юрій Смірнов
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коррупция Алексей Резников министерство обороны
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