Бывшего замминистра обороны по снабжению арестовали с альтернативой 402 млн грн залога

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога около 402 млн грн недавно уволенному заместителю министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Об этом сообщает Госбюро расследований.

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Печерский райсуд Киева применил к экс-чиновнику Минобороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения 402 600 000 залога.

В ГБР не называют имени подозреваемого, но после "яичного скандала" в отставку подал Вячеслав Шаповалов.

Вчера Шаповалову сообщили о подозрении. По данным ГБР, он лоббировал договоры на поставки продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупки некачественных бронежилетов, шлемов, обмундирования и прочего на сумму более 1 млрд грн.

"Чиновник не только знал о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывал давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организации повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний", – заявляют в Госбюро расследований.

24 января, после скандальной публикации ZN.ua о коррупции в Минобороны, подал в отставку замминистра по тыловому обеспечению Шаповалов.

25 января Шаповалов и директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, фигурировавшие в скандале, были уволены с должностей.

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Оксана Житнюк

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