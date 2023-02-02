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Бывшего замминистра обороны по снабжению арестовали с альтернативой 402 млн грн залога

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02.02.2023, 17:50
Бывшего замминистра обороны по снабжению арестовали с альтернативой 402 млн грн залога - Фото
Фото - ГБР

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога около 402 млн грн недавно уволенному заместителю министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Об этом сообщает Госбюро расследований.

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Печерский райсуд Киева применил к экс-чиновнику Минобороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения 402 600 000 залога.

В ГБР не называют имени подозреваемого, но после "яичного скандала" в отставку подал Вячеслав Шаповалов. 

Вчера Шаповалову сообщили о подозрении. По данным ГБР, он лоббировал договоры на поставки продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупки некачественных бронежилетов, шлемов, обмундирования и прочего на сумму более 1 млрд грн. 

"Чиновник не только знал о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывал давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организации повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний", – заявляют в Госбюро расследований.

  • 24 января, после скандальной публикации ZN.ua о коррупции в Минобороны, подал в отставку замминистра по тыловому обеспечению Шаповалов.
  • 25 января Шаповалов и директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, фигурировавшие в скандале, были уволены с должностей.

Читайте также: Яйца по 17 грн. ГБР задержало подозреваемых в хищении на продуктах для армии – фото

Оксана Житнюк
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коррупция суд минобороны залог закупки замминистра Вячеслав Шаповалов
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