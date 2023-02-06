Резников и Буданов пока останутся на своих местах. Арахамия – о кадровых перестановках

Министр обороны Алексей Резников и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов по меньшей мере на этой неделе останутся на своих должностях. Об этом написал в Telegram глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут", – говорится в сообщении.

Однако, по словам Арахамии, на неделе "ожидаем назначения глав МВД и СБУ", то есть утверждения в должностях временно исполняющих обязанности министра внутренних дел Игоря Клименко и Службы Василия Малюка.

5 февраля Арахамия подтвердил планы провести перестановки в правительстве и перечислил, кого предлагается утвердить на министерские должности. По его словам, Резников якобы должен получить должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его нынешний пост в МО займет Буданов.

Резников признал, что допустил коммуникационный провал после скандала с закупкой питания для Минобороны якобы по завышенным ценам.

Комментируя возможную отставку, он заявил, что готов покинуть свой пост, как только такое решение примет верховный главнокомандующий.

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Євген Пилипенко

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