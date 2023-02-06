UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников и Буданов пока останутся на своих местах. Арахамия – о кадровых перестановках

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 10:35
Резников и Буданов пока останутся на своих местах. Арахамия – о кадровых перестановках - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Министр обороны Алексей Резников и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов по меньшей мере на этой неделе останутся на своих должностях. Об этом написал в Telegram глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут", – говорится в сообщении.

Однако, по словам Арахамии, на неделе "ожидаем назначения глав МВД и СБУ", то есть утверждения в должностях временно исполняющих обязанности министра внутренних дел Игоря Клименко и Службы Василия Малюка.

  • 5 февраля Арахамия подтвердил планы провести перестановки в правительстве и перечислил, кого предлагается утвердить на министерские должности. По его словам, Резников якобы должен получить должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его нынешний пост в МО займет Буданов.
  • Резников признал, что допустил коммуникационный провал после скандала с закупкой питания для Минобороны якобы по завышенным ценам.
  • Комментируя возможную отставку, он заявил, что готов покинуть свой пост, как только такое решение примет верховный главнокомандующий.

Читайте также: "Странное совпадение": Резников об угрозах и увольнениях в Минобороны накануне скандала

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война минобороны кадры Давид Арахамия Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 