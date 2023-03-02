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Зеленский сменил главу Херсонской городской военной администрации

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 18:02
Зеленский сменил главу Херсонской городской военной администрации - Фото
Роман Мрочко (фото - Facebook Мрочко)

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Мрочко начальником Херсонской городской военной администрации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Офиса президента.

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"Назначить Мрочко Романа Николаевича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", – говорится в тексте документа.

Другим распоряжением президент уволил с должности начальника Херсонской ГВА Галину Луговую.

Мрочко ранее работал заместителем военного прокурора Южного региона.

  • Зеленский назначил Луговую начальником Херсонской городской военной администрации в сентябре 2022 года.
Вадим Ребрина
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