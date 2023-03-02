Зеленский сменил главу Херсонской городской военной администрации
02.03.2023, 18:02
Роман Мрочко (фото - Facebook Мрочко)
Президент Владимир Зеленский назначил Романа Мрочко начальником Херсонской городской военной администрации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Офиса президента.
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"Назначить Мрочко Романа Николаевича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", – говорится в тексте документа.
Другим распоряжением президент уволил с должности начальника Херсонской ГВА Галину Луговую.
Мрочко ранее работал заместителем военного прокурора Южного региона.
- Зеленский назначил Луговую начальником Херсонской городской военной администрации в сентябре 2022 года.
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