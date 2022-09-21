UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский назначил главу Херсонской городской военной администрации

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 15:41
Зеленский назначил главу Херсонской городской военной администрации - Фото
Галина Луговая (фото - Facebook Луговой)

Президент Владимир Зеленский назначил Галину Луговую начальником Херсонской городской военной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Назначить Луговую Галину Леонидовну начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", – говорится в тексте указа.

СПРАВКА. По данным Суспильного, Луговая пошла в политику в 2015 году. Тогда на местных выборах была избрана депутатом Херсонского городского совета 7-го созыва. Баллотировалась от партии Европейская солидарность и входила во фракцию под таким же названием. В 2020-м выбиралась второй раз. Но изменила политические предпочтения и шла в списках кандидатов в областной и городской советы от политической партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить".

  • 20 сентября представитель Пентагона заявил, что украинские военные освобождают населенные пункты вокруг Херсона, операции ВСУ выверены и целенаправленны.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Херсон галина луговая
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 