Зеленский назначил главу Херсонской городской военной администрации

Президент Владимир Зеленский назначил Галину Луговую начальником Херсонской городской военной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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"Назначить Луговую Галину Леонидовну начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", – говорится в тексте указа.

СПРАВКА. По данным Суспильного, Луговая пошла в политику в 2015 году. Тогда на местных выборах была избрана депутатом Херсонского городского совета 7-го созыва. Баллотировалась от партии Европейская солидарность и входила во фракцию под таким же названием. В 2020-м выбиралась второй раз. Но изменила политические предпочтения и шла в списках кандидатов в областной и городской советы от политической партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить".