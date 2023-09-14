RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Херсонській області подовжують комендантську годину і починають обов'язкову евакуацію дітей

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 22:01
У Херсонській області подовжують комендантську годину і починають обов'язкову евакуацію дітей - Фото
Українські військові в деокупованому Херсоні (Фото: ОП)

На раді оборони Херсонщини були ухвалені рішення про обов’язкову евакуацію родин із дітьми з низки населених пунктів, а також про подовження комендантської години. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що в ніч проти 14 вересня окупанти вбили на Херсонщині шестирічного хлопчика, а його 13-річний брат зараз у реанімації.

"Малеча має вчитися і зростати у нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Тому ухвалили рішення щодо обов’язкової евакуації родин із дітьми з небезпечних населених пунктів", – сказав Прокудін.

Мова йде про Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївку, Червоний Маяк, Тягинку, Ольгівку, Львове, Бургунку, Миколаївку, Одрадокам’янку, Милове, Качкарівку, Золоту Балку, Новокаїри, Дудчани, Микільське, Михайлівку, Гаврилівку, Осокорівку, Понятівку, Токарівку, Білозерку, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівку, Садове, Комишани, Зимівник і Приозерне.

Прокудін також оголосив про збільшення тривалості комендантської години. Тепер її період – з 20:00 до 06:00. Він пояснив це синхронізацією комендантської години зі світловим днем.

  • Росія регулярно обстрілює звільнені від окупантів населені пункти Херсонської області, зокрема і обласний центр, застосовуючи міномети, артилерію, авіацію і дрони.
  • Щодня є повідомлення про загиблих або поранених херсонців.

Читайте також: Зеленського просять про звільнення голів Херсонської ОВА і МВА. Він відправив петицію до Кабміну

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
дітивійнахерсонська областьхерсонкомендантська годинаевакуація
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 