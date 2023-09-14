У Херсонській області подовжують комендантську годину і починають обов'язкову евакуацію дітей

На раді оборони Херсонщини були ухвалені рішення про обов’язкову евакуацію родин із дітьми з низки населених пунктів, а також про подовження комендантської години. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Він зазначив, що в ніч проти 14 вересня окупанти вбили на Херсонщині шестирічного хлопчика, а його 13-річний брат зараз у реанімації.

"Малеча має вчитися і зростати у нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Тому ухвалили рішення щодо обов’язкової евакуації родин із дітьми з небезпечних населених пунктів", – сказав Прокудін.

Мова йде про Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївку, Червоний Маяк, Тягинку, Ольгівку, Львове, Бургунку, Миколаївку, Одрадокам’янку, Милове, Качкарівку, Золоту Балку, Новокаїри, Дудчани, Микільське, Михайлівку, Гаврилівку, Осокорівку, Понятівку, Токарівку, Білозерку, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівку, Садове, Комишани, Зимівник і Приозерне.

Прокудін також оголосив про збільшення тривалості комендантської години. Тепер її період – з 20:00 до 06:00. Він пояснив це синхронізацією комендантської години зі світловим днем.

Росія регулярно обстрілює звільнені від окупантів населені пункти Херсонської області, зокрема і обласний центр, застосовуючи міномети, артилерію, авіацію і дрони.

Щодня є повідомлення про загиблих або поранених херсонців.

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