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Росія обстріляла Херсонщину та вбила дитину. Ще чотирьох осіб поранено – фото

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 09:17
Росія обстріляла Херсонщину та вбила дитину. Ще чотирьох осіб поранено – фото - Фото
Фото: Офіс генпрокурора

Вночі 14 вересня російські окупанти обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині, внаслідок чого загинув шестирічний хлопчик, поранення отримав його брат та троє сусідів. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними правоохоронців, російські снаряди влучили по приватному будинку та його території.

Фото: Офіс генпрокурора

У результаті 6-річний хлопчик отримав травми, несумісні з життям. Його 13-річного брата госпіталізовано у важкому стані.

Фото: Офіс генпрокурора

Також поранення дістали три сусіди, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь.

Фото: Офіс генпрокурора

Читайте також: Росія протягом п'яти годин обстрілювала Україну "шахедами". ППО збила 17 з 22 дронів

Мілана Головань
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війнахерсонська областьдитина
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