Росія обстріляла Херсонщину та вбила дитину. Ще чотирьох осіб поранено – фото

Вночі 14 вересня російські окупанти обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині, внаслідок чого загинув шестирічний хлопчик, поранення отримав його брат та троє сусідів. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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За даними правоохоронців, російські снаряди влучили по приватному будинку та його території.

У результаті 6-річний хлопчик отримав травми, несумісні з життям. Його 13-річного брата госпіталізовано у важкому стані.

Також поранення дістали три сусіди, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь.

8 вересня 2023 року Росія скинула авіабомбу на Херсонщину, внаслідок чого загинули три особи.

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