Росія протягом п'яти годин обстрілювала Україну "шахедами". ППО збила 17 з 22 дронів

В ніч проти 14 вересня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed – з 22 дронів українська протиповітряна оборона збила 17. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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За словами військових, атаки тривали з 21:00 до 02:30, і відбувалися з трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – РФ.

Усього зафіксовано пуски 22 "шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Українська ППО знищила 17 ворожих цілей.

Раніше очільники Дніпропетровської та Сумської ОВА повідомляли, що над їхніми областями було збито три та один дрони-камікадзе відповідно.

13 вересня Росія вкотре атакувала Одещину. Цілилась по припортових та цивільних об'єктах інфраструктури, шестеро людей отримали поранення.

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