Росія протягом п'яти годин обстрілювала Україну "шахедами". ППО збила 17 з 22 дронів
14.09.2023, 08:13
Дрон-камікадзе Shahed (Фото: AiTelly)
В ніч проти 14 вересня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed – з 22 дронів українська протиповітряна оборона збила 17. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За словами військових, атаки тривали з 21:00 до 02:30, і відбувалися з трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – РФ.
Усього зафіксовано пуски 22 "шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
Українська ППО знищила 17 ворожих цілей.
Раніше очільники Дніпропетровської та Сумської ОВА повідомляли, що над їхніми областями було збито три та один дрони-камікадзе відповідно.
- 13 вересня Росія вкотре атакувала Одещину. Цілилась по припортових та цивільних об'єктах інфраструктури, шестеро людей отримали поранення.
Дивіться також: Євпаторія прокинулася від гучних вибухів. Видно величезну заграву та пожежу — фото та відео
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі