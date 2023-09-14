Россия в течение пяти часов обстреливала Украину "шахедами". ПВО сбила 17 из 22 дронов

В ночь на 14 сентября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed – из 22 дронов украинская противовоздушная оборона сбила 17. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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По словам военных, атаки продолжались с 21:00 до 02:30, и происходили по трем направлениям: мыс Чауда – Крым; Ейск, Курск – РФ.

Всего зафиксированы пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Украинская ПВО уничтожила 17 враждебных целей.

Ранее руководители Днепропетровской и Сумской ОВА сообщали, что над их областями были сбиты три и один дроны-камикадзе соответственно.

13 сентября Россия в очередной раз атаковала Одесскую область. Целилась по припортовым и гражданским объектам инфраструктуры, шесть человек получили ранения.

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