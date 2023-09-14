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Над Днепропетровской областью ночью сбили три "шахеда", еще один - над Сумской: фото

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 08:00
Над Днепропетровской областью ночью сбили три
Последствия атаки России на Днепропетровщину (Фото: Сергей Лысак)

В ночь на 14 сентября Россия атаковала Украину иранско-российскими дронами-камикадзе Shahed, часть из них сбили в небе над Днепропетровской и Сумской областями. Об этом сообщили представители местных властей.

13 сентября в 23:43 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, местные ресурсы заявили о звуках взрывов в 00:42. Источник LIGA.net сообщил о трех взрывах: один был громкий, два – более отдаленные.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, над областью сбили три беспилотника, обломки одного из них упали в Первомайской общине Никопольского района.

Фото: Сергій Лисак

Там частично разрушен частный дом, еще шесть – повреждены.

Изуродованы и восемь хозяйственных построек, три авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.

В Сумской области сбили один вражеский "шахед", написал Игорь Кальченко - глава Сумской ОВА.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

  • 13 сентября Россия в очередной раз атаковала Одесскую область. Целилась по припортовым и гражданским объектам инфраструктуры, шесть человек получили ранения.

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Милана Головань
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Shahedдронбеспилотникднепропетровская областьсумская областьвойна
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