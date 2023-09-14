Над Дніпропетровщиною вночі збили три "шахеда", ще один - над Сумщиною: фото

В ніч проти 14 вересня Росія атакувала Україну ірансько-російськими дронами-камікадзе Shahed, частину з них збили в небі над Дніпропетровською та Сумською областями. Про це повідомили представники місцевої влади.

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13 вересня о 23:43 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу, місцеві ресурси заявили про звуки вибухів о 00:42. Джерело LIGA.net повідомило про три вибухи: один був гучний, два - більш віддалені.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, над областю збили три безпілотники, уламки одного з них впали в Першотравневській громаді на Нікопольщині.

Там частково зруйнований приватний будинок, ще шість – пошкоджені.

Понівечені й вісім господарських споруд, три авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили.

На Сумщині збили один ворожий "шахед", написав Ігор Кальченко - голова Сумської ОВА.

Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

13 вересня Росія вкотре атакувала Одещину. Цілилась по припортових та цивільних об'єктах інфраструктури, шестеро людей отримали поранення.

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