Россия обстреляла Херсонскую область и убила ребенка. Еще четыре человека ранены – фото

Ночью 14 сентября российские оккупанты обстреляли Белозерскую общину в Херсонской области, в результате чего погиб шестилетний мальчик, ранение получил его брат и трое соседей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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По данным правоохранителей, российские снаряды попали по частному дому и его территории.

В результате шестилетний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Его 13-летний брат госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также ранения получили три соседа, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь.

8 сентября 2023 года Россия сбросила авиабомбу на Херсонскую область, в результате чего погибли три человека.

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