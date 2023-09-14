Россия обстреляла Херсонскую область и убила ребенка. Еще четыре человека ранены – фото
14.09.2023, 09:17
Фото: Офис генпрокурора
Ночью 14 сентября российские оккупанты обстреляли Белозерскую общину в Херсонской области, в результате чего погиб шестилетний мальчик, ранение получил его брат и трое соседей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
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По данным правоохранителей, российские снаряды попали по частному дому и его территории.
В результате шестилетний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Его 13-летний брат госпитализирован в тяжелом состоянии.
Также ранения получили три соседа, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь.
- 8 сентября 2023 года Россия сбросила авиабомбу на Херсонскую область, в результате чего погибли три человека.
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