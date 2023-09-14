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Россия обстреляла Херсонскую область и убила ребенка. Еще четыре человека ранены – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 09:17
Россия обстреляла Херсонскую область и убила ребенка. Еще четыре человека ранены – фото - Фото
Фото: Офис генпрокурора

Ночью 14 сентября российские оккупанты обстреляли Белозерскую общину в Херсонской области, в результате чего погиб шестилетний мальчик, ранение получил его брат и трое соседей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным правоохранителей, российские снаряды попали по частному дому и его территории.

Фото: Офіс генпрокурора

В результате шестилетний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Его 13-летний брат госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото: Офіс генпрокурора

Также ранения получили три соседа, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь.

Фото: Офіс генпрокурора

Читайте также: Россия в течение пяти часов обстреливала Украину "шахедами". ПВО сбила 17 из 22 дронов

Милана Головань
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войнаребенокХерсонская область
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