Россияне ударили по Херсону утром – есть раненая и разрушения

Российские оккупанты нанесли удары по Херсону с временно оккупированного левого берега области, ранена пожилая женщина, есть разрушения. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Мрочко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В 5:34 он сообщил, что в Херсоне прогремели несколько взрывов: захватчики ударили с левого берега, в частности, по центральной части города.

В результате есть разрушения в частном секторе, отметил глава ГВА.

В 7:47 Мрочко написал, что в результате утренних обстрелов в Корабельном районе Херсона были повреждены частные дома, возникли пожары.

Из-за российских обстрелов одна раненая – 80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга, ей оказана медицинская помощь, сообщил чиновник.

21 октября было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб, сброшенных россиянами на Херсонскую область, – 36 штук.

Вчера в результате российских обстрелов в Бериславе погиб подросток.

26 октября Россия ударила дроном по Херсону, в результате чего пострадал правоохранитель, а также сбросила авиабомбы на область, в результате чего погиб мужчина.

Читайте также: Вчера и ночью ПВО уничтожила по три ракеты над Николаевской и Днепропетровской областями

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.