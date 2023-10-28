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Россияне ударили по Херсону утром – есть раненая и разрушения

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 08:55
Россияне ударили по Херсону утром – есть раненая и разрушения - Фото
Херсон (Фото: Укринформ)

Российские оккупанты нанесли удары по Херсону с временно оккупированного левого берега области, ранена пожилая женщина, есть разрушения. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Мрочко.

В 5:34 он сообщил, что в Херсоне прогремели несколько взрывов: захватчики ударили с левого берега, в частности, по центральной части города.

В результате есть разрушения в частном секторе, отметил глава ГВА.

В 7:47 Мрочко написал, что в результате утренних обстрелов в Корабельном районе Херсона были повреждены частные дома, возникли пожары.

Из-за российских обстрелов одна раненая – 80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга, ей оказана медицинская помощь, сообщил чиновник.

  • 21 октября было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб, сброшенных россиянами на Херсонскую область, – 36 штук.
  • Вчера в результате российских обстрелов в Бериславе погиб подросток.
  • 26 октября Россия ударила дроном по Херсону, в результате чего пострадал правоохранитель, а также сбросила авиабомбы на область, в результате чего погиб мужчина.

Читайте также: Вчера и ночью ПВО уничтожила по три ракеты над Николаевской и Днепропетровской областями

Артём Джерипа
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