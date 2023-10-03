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Россия атаковала "шахедами" и "Искандером", в трех областях Украины сбили ракету и 29 БпЛА

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 08:51
Россия атаковала
Пуск ''Искандера'' (Фото: Википедия)

В ночь на 3 октября российские оккупанты запустили по Украине 31 российско-иранский дрон-камикадзе Shahed и одну крылатую ракету "Искандер-К", украинская противовоздушная оборона уничтожила почти все вражеские цели. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По словам военных, пуски Россия совершала из временно оккупированного Крыма: "шахеды" запустила с мыса Чауда, а "Искандер-К" – из района Джанкоя.

В небе над восточными и южными областями украинская ПВО уничтожила 29 вражеских дронов и "Искандер-К".

Ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в небе над областью было уничтожено 13 "шахедов" и крылатую ракету россиян. В то же время местные власти подтверждают попадание дронов в одно из промышленных предприятий в Павлограде.

В Николаевской ОВА заявили, что 16 беспилотников оккупантов уничтожили в Николаевской области.

Еще один "шахед" ликвидировало одно из подразделений ВМС в небе над Одесской областью.

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Милана Головань
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войнадронвоздушные силыискандер-к
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