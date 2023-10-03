Росія атакувала "шахедами" та "Іскандером", в трьох областях України збили ракету та 29 БпЛА

В ніч проти 3 жовтня російські окупанти запустили по Україні 31 російсько-іранський дрон-камікадзе Shahed та одну крилату ракету "Іскандер-К", українська протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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За словами військових, пуски Росія здійснювала з тимчасово окупованого Криму: "шахеди" пускала з мису Чауда, а "Іскандер-К" — з району Джанкоя.

У небі над східними та південними областями українська ППО знищила 29 ворожих дронів та "Іскандер-К".

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що в небі над областю було знищено 13 "шахедів" та крилату ракету росіян. Водночас місцева влада підтверджує влучання дронів в одне з промислових підприємств у Павлограді.

У Миколаївській ОВА заявили, що 16 безпілотників окупантів знищили у Миколаївській області.

Ще один "шахед" ліквідував один із підрозділів ВМС у небі над Одеською областю.

В ніч проти 30 вересня росіяни влаштували чергову атаку "шахедами". ППО збила 30 дронів-камікадзе Shahed-136.

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