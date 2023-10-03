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Над Дніпропетровською областю збили 13 "шахедів" та ракету росіян, проте є влучання

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 07:51
Над Дніпропетровською областю збили 13
Фото: Сергій Лисак

В ніч проти 3 жовтня Росія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе та крилатими ракетами. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в небі над областю збили 13 ворожих дронів та одну крилату ракету, проте є й приліт.

Лисак повідомив, що внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Пожежу вже загасили.

У Павлограді уламки збитого безпілотника прилетіли на територію промислового підприємства. Туди ж відбулося і влучання, є руйнування виробничих об'єктів, пише голова ОВА.

З важкої артилерії росіяни також обстріляли Мирівську громаду на Нікопольщині. Пошкоджені дві хати та господарська споруда.

  • В ніч проти 30 вересня росіяни влаштували чергову атаку "шахедами". ППО збила 30 дронів-камікадзе Shahed-136.

Дивіться також: Зенітники показали, як збивали ракети росіян з американського ЗРК Avenger – відео

Мілана Головань
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