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Над Днепропетровской областью сбили 13 "шахедов" и ракету россиян, однако есть попадание

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 07:51
Над Днепропетровской областью сбили 13
Фото: Сергей Лысак

В ночь на 3 октября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в небе над областью сбили 13 вражеских дронов и одну крылатую ракету, но есть и прилет.

Лысак сообщил, что в результате падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто. Пожар уже потушили.

В Павлограде обломки сбитого беспилотника прилетели на территорию промышленного предприятия. Туда же произошло и попадание, есть разрушение производственных объектов, пишет глава ОВА.

Из тяжелой артиллерии россияне также обстреляли Мировскую общину Никопольского района. Повреждены два дома и хозяйственная постройка.

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Милана Головань
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