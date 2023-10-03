Над Днепропетровской областью сбили 13 "шахедов" и ракету россиян, однако есть попадание

В ночь на 3 октября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в небе над областью сбили 13 вражеских дронов и одну крылатую ракету, но есть и прилет.

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Лысак сообщил, что в результате падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто. Пожар уже потушили.

В Павлограде обломки сбитого беспилотника прилетели на территорию промышленного предприятия. Туда же произошло и попадание, есть разрушение производственных объектов, пишет глава ОВА.

Из тяжелой артиллерии россияне также обстреляли Мировскую общину Никопольского района. Повреждены два дома и хозяйственная постройка.

В ночь на 30 сентября россияне устроили очередную атаку "шахедами". ПВО сбила 30 дронов-камикадзе Shahed-136.

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