Дніпро. ЗСУ збили три ракети "Іскандер-К", а четверта теж не досягла цілі – ПС

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Сили оборони знищили три російські ракети "Іскандер-К", якими загарбники атакували Дніпропетровську область вночі. Четверта запущена ракета теж не досягла цілі, повідомляють Повітряні сили.

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Окупанти завдали удару по Дніпропетровській області близько першої години ночі чотирма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", пише відомство.

Загарбники здійснили пуски з району Джанкоя у тимчасово окупованому Криму, зауважують ПС.

Зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних сил збили три крилаті ракети, четверта теж не досягла своєї цілі, підсумовують військові.

ДОПОВНЕНО. Очільник Дніпропетровської обласної ради заявив, що четверта ракета вибухнула в повітрі над Криворізьким районом.

ДОВІДКА. "Іскандер-К" – варіант російського балістичного оперативно-тактичного ракетного комплексу з використанням крилатих ракет Р-500. Дальність стрільби – 500 км, маса бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети – близько семи метрів під час виходу на ціль і не вище шести кілометрів. Ракета автоматично коригується весь час польоту й автоматично огинає рельєф місцевості.

27 жовтня та у ніч на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю, повідомляли обласні військові адміністрації.

Вранці 28 жовтня російські окупанти завдали ударів по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега області, поранено літню жінку, є руйнування.

В ніч проти 3 жовтня російські окупанти запустили по Україні 31 російсько-іранський дрон-камікадзе Shahed та одну крилату ракету "Іскандер-К", українська протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі.

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