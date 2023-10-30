Силы обороны юга Украины показали видео и фото последствий внезапной ракетной атаки российских оккупантов на припортовую инфраструктуру Одесской области. Утром 30 октября противник нанес ракетные удары, позднее власти уточнили, что задело судоремонтный завод.

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По данным военных, террористы применили баллистическое вооружение – оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", а не сверхзвуковые ракеты "Оникс", как предполагалось изначально.

Четверо сотрудников предприятия получили ранения, двое из них госпитализированы.

О жертвах и масштабах разрушений не сообщается, на видео и фото видно, что по крайней мере два прилета были по открытой местности, повреждено промышленное здание и спецтехника.

В ночь на 30 октября 2023 года россияне атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59. Взрывы были в семи областях, в том числе в Днепре и Староконстантинове.

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