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Появилось видео последствий ракетных ударов под Одессой: россияне били из "Искандера" видео

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 15:13
Фото: t.me/SJTF_Odes
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Силы обороны юга Украины показали видео и фото последствий внезапной ракетной атаки российских оккупантов на припортовую инфраструктуру Одесской области. Утром 30 октября противник нанес ракетные удары, позднее власти уточнили, что задело судоремонтный завод.

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По данным военных, террористы применили баллистическое вооружение – оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", а не сверхзвуковые ракеты "Оникс", как предполагалось изначально.

Четверо сотрудников предприятия получили ранения, двое из них госпитализированы.

Фото: t.me/SJTF_Odes

О жертвах и масштабах разрушений не сообщается, на видео и фото видно, что по крайней мере два прилета были по открытой местности, повреждено промышленное здание и спецтехника.

Фото: t.me/SJTF_Odes
Євген Пилипенко
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