В Одессе прогремели взрывы. После этого объявили тревогу, ВСУ заявили об угрозе баллистики

В Одессе утром 30 октября прогремели взрывы, после этого был объявлен сигнал воздушной тревоги. О звуке взрыва сообщило Суспильне.

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Первый взрыв был слышен около 08:34, уже известно о как минимум трех.

Командование Воздушных сил написало об угрозе удара баллистическими ракетами.

Глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одесского района быть в укрытиях до отбоя тревоги.

Официальной информации о возможных прилетах или работе притивовоздушной обороны пока не было.

Проукраинский канал "Крымский ветер" заявил о якобы пусках ракет "Оникс" из района временно оккупированного Симферополя. Подтвердить эту информацию пока невозможно.

В ночь на 30 октября россияне атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.

Россия в ночь на 29 октября атаковала дронами Хмельницкую область.

Также был нанесен ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области.

27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью, сообщали областные военные администрации.

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