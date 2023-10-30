Россия ночью запустила по Украине 12 "шахедов" и ракеты Х-59. Взрывы были в семи областях
30.10.2023, 08:16
Российский истребитель и ракета Х-59 (Фото: ресурс оккупантов)
Российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59 в ночь на 30 октября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что управляемые авиационные ракеты Х-59 были запущены с оккупированных территорий Запорожской области, а беспилотники — из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
Все 14 целей врага были уничтожены противовоздушной обороны в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
К отражению атаки были привлечены истребители, зенитчики и мобильные огневые группы.
- Россия в ночь на 29 октября атаковала дронами Хмельницкую область.
- Также был нанесен ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области.
- 27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью, сообщали областные военные администрации.
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