Росія вночі запустила по Україні 12 "шахедів" і ракети Х-59. Вибухи були у семи областях
30.10.2023, 08:16
Російський винищувач та ракета Х-59 (Фото: ресурс окупантів)
Російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59 у ніч проти 30 жовтня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що керовані авіаційні ракети Х-59 були запущені з окупованих територій Запорізької області, а безпілотники — з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї.
Усі 14 цілей ворога були знищені протиповітряною обороною у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.
До відбиття атаки були залучені винищувачі, зенітники та мобільні вогневі групи.
- Росія в ніч проти 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область.
- Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.
- 27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю, повідомляли обласні військові адміністрації.
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