Росія вночі запустила по Україні 12 "шахедів" і ракети Х-59. Вибухи були у семи областях

Російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59 у ніч проти 30 жовтня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що керовані авіаційні ракети Х-59 були запущені з окупованих територій Запорізької області, а безпілотники — з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї.

Усі 14 цілей ворога були знищені протиповітряною обороною у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

До відбиття атаки були залучені винищувачі, зенітники та мобільні вогневі групи.

Росія в ніч проти 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область.

Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.

27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю, повідомляли обласні військові адміністрації.

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