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Росія вночі запустила по Україні 12 "шахедів" і ракети Х-59. Вибухи були у семи областях

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 08:16
Росія вночі запустила по Україні 12
Російський винищувач та ракета Х-59 (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59 у ніч проти 30 жовтня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що керовані авіаційні ракети Х-59 були запущені з окупованих територій Запорізької області, а безпілотники — з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї.

Усі 14 цілей ворога були знищені протиповітряною обороною у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

До відбиття атаки були залучені винищувачі, зенітники та мобільні вогневі групи.

  • Росія в ніч проти 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область.
  • Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.
  • 27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю, повідомляли обласні військові адміністрації.

Читайте також: Дніпро. ЗСУ збили три ракети "Іскандер-К", а четверта теж не досягла цілі – ПС

Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппоХ-59Shahed-136дрони-камікадзе

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