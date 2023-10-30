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В Одесі пролунали вибухи. Після цього оголосили тривогу, ЗСУ заявили про загрозу балістики

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 08:41
В Одесі пролунали вибухи. Після цього оголосили тривогу, ЗСУ заявили про загрозу балістики - Фото
Одеса (Фото: скриншот з відео)

В Одесі вранці 30 жовтня пролунали вибухи, після чого було оголошено сигнал повітряної тривоги. Про звук вибуху повідомило Суспільне.

Перший вибух було чутно близько 08:34, вже відомо про щонайменше три.

Командування Повітряних сил написало про загрозу удару балістичними ракетами.

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців Одеського району бути в укриттях до відбою тривоги.

Офіційної інформації про можливі прильоти або роботу протиповітряної оборони поки що не було.

Проукраїнський канал "Кримський вітер" заявив про нібито пуски ракет "Онікс" із району тимчасово окупованого Сімферополя. Підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

В ніч проти 30 жовтня росіяни атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.

  • Росія в ніч проти 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область.
  • Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.
  • 27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю, повідомляли обласні військові адміністрації.

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Дмитро Гриниченко
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