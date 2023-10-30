Одесса. Россияне ударили по судоремонтному заводу за городом, есть раненые и разрушения

Российские оккупанты утром 30 октября нанесли ракетные удары по судоремонтному заводу под Одессой. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, под удар попал судоремонтный завод в Одесском районе.

Он отметил, что после прилета возник пожар, который оперативно потушили спасатели, повреждены административные здания и техника предприятия.

Пострадали два человека — мужчина и женщина 1961 и 1966 годов рождения, их в состоянии средней тяжести доставили в больницу, им предоставляют всю необходимую помощь.

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