Одесса. Россияне ударили по судоремонтному заводу за городом, есть раненые и разрушения
30.10.2023, 10:28
Олег Кипер (Фото: Одесская ОВА)
Российские оккупанты утром 30 октября нанесли ракетные удары по судоремонтному заводу под Одессой. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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По его словам, под удар попал судоремонтный завод в Одесском районе.
Он отметил, что после прилета возник пожар, который оперативно потушили спасатели, повреждены административные здания и техника предприятия.
Пострадали два человека — мужчина и женщина 1961 и 1966 годов рождения, их в состоянии средней тяжести доставили в больницу, им предоставляют всю необходимую помощь.
В ночь на 30 октября россияне атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
- Россия в ночь на 29 октября атаковала дронами Хмельницкую область.
- Также был нанесен ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области.
- 27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью, сообщали областные военные администрации.
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