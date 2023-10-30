Одеса. Росіяни вдарили по судноремонтному заводу за містом, є поранені та руйнування

Російські окупанти вранці 30 жовтня завдали ракетних ударів по судноремонтному заводу під Одесою. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, під удар потрапив судноремонтний завод в Одеському районі.

Він зазначив, що після прильоту виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники, пошкоджено адміністративні будівлі й техніку підприємства.

Постраждали двоє людей — чоловік і жінка 1961 та 1966 років народження, їх у стані середньої тяжкості доставили до лікарні, їм надають усю необхідну допомогу.

У ніч проти 30 жовтня росіяни атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59.

Росія в ніч на 29 жовтня атакувала дронами Хмельниччину.

Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.

27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською й три ракети над Дніпропетровською областю, повідомляли обласні військові адміністрації.

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