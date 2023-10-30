Одеса. Росіяни вдарили по судноремонтному заводу за містом, є поранені та руйнування
30.10.2023, 10:28
Олег Кіпер (Фото: Одеська ОВА)
Російські окупанти вранці 30 жовтня завдали ракетних ударів по судноремонтному заводу під Одесою. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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За його словами, під удар потрапив судноремонтний завод в Одеському районі.
Він зазначив, що після прильоту виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники, пошкоджено адміністративні будівлі й техніку підприємства.
Постраждали двоє людей — чоловік і жінка 1961 та 1966 років народження, їх у стані середньої тяжкості доставили до лікарні, їм надають усю необхідну допомогу.
У ніч проти 30 жовтня росіяни атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59.
- Росія в ніч на 29 жовтня атакувала дронами Хмельниччину.
- Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.
- 27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською й три ракети над Дніпропетровською областю, повідомляли обласні військові адміністрації.
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