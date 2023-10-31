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В Кривом Роге прогремел взрыв. В ОВА заявили об успешной работе ПВО

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 11:17
В Кривом Роге прогремел взрыв. В ОВА заявили об успешной работе ПВО - Фото
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В Кривом Роге утром 31 октября прогремел взрыв, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара россиян. О звуке взрыва сообщил местный канал Первый городской.

Около 11:07 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Уже через несколько минут в городе был слышен взрыв.
Воздушные силы написали об угрозе удара баллистическими ракетами с южного направления.

Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.

Источники LIGA.net в городе допускают, что россияне могли нанести удар по пригороду, однако точных данных пока нет. 

ОБНОВЛЕНО в 11:38. Глава областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага. 

Ранее стало известно, что утром 30 октября россияне ударили по судоремонтному заводу под Одессой. Появились фото, а также видео последствий.
  • В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
  • Россия в ночь на 29 октября атаковала дронами Хмельницкую область. Также был нанесен ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области.
  • 27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью.

Читайте также: Россия ударила ракетой Х-59 по району Миргорода. Также запустила два "шахеда"

Дмитрий Гриниченко
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