В Кривом Роге прогремел взрыв. В ОВА заявили об успешной работе ПВО

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В Кривом Роге утром 31 октября прогремел взрыв, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара россиян. О звуке взрыва сообщил местный канал Первый городской.

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Около 11:07 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Уже через несколько минут в городе был слышен взрыв.

Воздушные силы написали об угрозе удара баллистическими ракетами с южного направления.

Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.

Источники LIGA.net в городе допускают, что россияне могли нанести удар по пригороду, однако точных данных пока нет.

ОБНОВЛЕНО в 11:38. Глава областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.

Ранее стало известно, что утром 30 октября россияне ударили по судоремонтному заводу под Одессой. Появились фото , а также видео последствий.

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