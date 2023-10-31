В Кривом Роге прогремел взрыв. В ОВА заявили об успешной работе ПВО
31.10.2023, 11:17
oda-kryvoj-rog-flag
дополнено
В Кривом Роге утром 31 октября прогремел взрыв, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара россиян. О звуке взрыва сообщил местный канал Первый городской.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Около 11:07 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Уже через несколько минут в городе был слышен взрыв.
Воздушные силы написали об угрозе удара баллистическими ракетами с южного направления.
Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.
Источники LIGA.net в городе допускают, что россияне могли нанести удар по пригороду, однако точных данных пока нет.
ОБНОВЛЕНО в 11:38. Глава областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
Ранее стало известно, что утром 30 октября россияне ударили по судоремонтному заводу под Одессой. Появились фото, а также видео последствий.
- В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
- Россия в ночь на 29 октября атаковала дронами Хмельницкую область. Также был нанесен ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области.
- 27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью.
Читайте также: Россия ударила ракетой Х-59 по району Миргорода. Также запустила два "шахеда"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии