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Россия ударила ракетой Х-59 по району Миргорода. Также запустила два "шахеда"

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 07:17
Россия ударила ракетой Х-59 по району Миргорода. Также запустила два
Миргород (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району в ночь на 31 октября. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

По его словам, пострадавших нет, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины уточнили, что удар наносился управляемой авиационной ракетой Х-59.
Также захватчики запустили два дрона-камикадзе Shahed-136, которые были уничтожены противовоздушной обороной.
Ранее стало известно, что утром 30 октября россияне ударили по судоремонтному заводу под Одессой. Появились фото, а также видео последствий.
  • В ночь на 30 октября года российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
  • Россия в ночь на 29 октября атаковала дронами Хмельницкую область. Также был нанесен ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области.
  • 27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью.

Читайте также: Днепр. ВСУ сбили три ракеты "Искандер-К", а четвертая тоже не достигла цели – ПС

Дмитрий Гриниченко
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