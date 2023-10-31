Россия ударила ракетой Х-59 по району Миргорода. Также запустила два "шахеда"

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району в ночь на 31 октября. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

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По его словам, пострадавших нет, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины уточнили , что удар наносился управляемой авиационной ракетой Х-59.

Также захватчики запустили два дрона-камикадзе Shahed-136, которые были уничтожены противовоздушной обороной.

Ранее стало известно, что утром 30 октября россияне ударили по судоремонтному заводу под Одессой. Появились фото , а также видео последствий.

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