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Одесса. Появились фото последствий удара россиян по судоремонтному заводу за городом

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 13:03
Одесса. Появились фото последствий удара россиян по судоремонтному заводу за городом - Фото
Последствия удара по заводу под Одессой (Фото: Офис генпрокурора)

Появились фото последствий ракетного удара российских оккупантов по судоремонтному заводу под Одессой утром 30 октября. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Правоохранители заявляют, что в результате атаки были ранены четыре сотрудника предприятия, двух госпитализировали. 

Были повреждены административное здание и техника завода.

На месте событий работают прокуроры и следователи, которые документируют преступление оккупантов. 

В ночь на 30 октября россияне атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59. 

  • Россия в ночь на 29 октября атаковала дронами Хмельницкую область.
  • Также был нанесен ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области. 
  • 27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью, сообщали областные военные администрации.

Читайте также: Днепр. ВСУ сбили три ракеты "Искандер-К", а четвертая тоже не достигла цели – ВС

Дмитрий Гриниченко
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