Одесса. Появились фото последствий удара россиян по судоремонтному заводу за городом

Появились фото последствий ракетного удара российских оккупантов по судоремонтному заводу под Одессой утром 30 октября. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Правоохранители заявляют, что в результате атаки были ранены четыре сотрудника предприятия, двух госпитализировали.

Были повреждены административное здание и техника завода.

На месте событий работают прокуроры и следователи, которые документируют преступление оккупантов.

В ночь на 30 октября россияне атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.

Россия в ночь на 29 октября атаковала дронами Хмельницкую область.

Также был нанесен ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области.

27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью, сообщали областные военные администрации.

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