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Одеса. З'явилися фото наслідків удару росіян по судноремонтному заводу за містом

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 13:03
Одеса. З'явилися фото наслідків удару росіян по судноремонтному заводу за містом - Фото
Наслідки удару по заводу під Одесою (Фото: Офіс генпрокурора)

З'явилися фото наслідків ракетного удару російських окупантів по судноремонтному заводу під Одесою вранці 30 жовтня. Відповідні знімки опублікувала пресслужба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці заявляють, що внаслідок атаки було поранено чотирьох співробітників підприємства, двох госпіталізували.

Було пошкоджено адміністративну будівлю та техніку заводу.

На місці подій працюють прокурори та слідчі, які документують злочин окупантів.

У ніч проти 30 жовтня росіяни атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.

  • Росія в ніч на 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область.
  • Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.
  • 27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю, повідомляли обласні військові адміністрації.

Читайте також: Дніпро. ЗСУ збили три ракети "Іскандер-К", а четверта теж не досягла цілі – ПС

Дмитро Гриниченко
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