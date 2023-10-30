У Запоріжжі пролунав вибух. РФ вдарила балістикою, зруйновано об'єкт інфраструктури

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У Запоріжжі близько 11:28 пролунав вибух, Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару. Про звук вибуху повідомило Суспільне.

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Після оголошення Повітряної тривоги у Запорізькій області військові попередили про загрозу удару балістичними ракетами.

Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони офіційної інформації поки що немає.

Проукраїнський канал Кримський вітер написав про нібито пуски ракет типу "Іскандер-М" із району тимчасово окупованого Джанкоя. Підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

ОНОВЛЕНО о 13:08. Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив про приліт у Запорізький район, попередньо, балістичної ракети.

Зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури, працюють рятувальники, потерпілих немає.

У ніч проти 30 жовтня росіяни атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59. Вранці було завдано удару по судноремонтному заводу під Одесою.

Росія в ніч на 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область.

Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.

27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською і три ракети над Дніпропетровською областю, повідомляли обласні військові адміністрації.

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