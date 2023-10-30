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В Запорожье прогремел взрыв. ВСУ писали об угрозе ракетного удара

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 11:37
В Запорожье прогремел взрыв. ВСУ писали об угрозе ракетного удара - Фото
Запорожье (Фото: скриншот с видео)

В Запорожье около 11:28 прогремел взрыв, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара. О звуке взрыва сообщило Суспільне.

После объявления Воздушной тревоги в Запорожской области военные предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами. 

О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны официальной информации пока нет.

Проукраинский канал Крымский ветер написал о якобы пусках ракет типа "Искандер-М" из района временно оккупированного Джанкоя. Подтвердить эту информацию пока невозможно.

В ночь на 30 октября россияне атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59. Утром был нанесен удар по судоремонтному заводу под Одессой.

  • Россия в ночь на 29 октября атаковала дронами Хмельницкую область.
  • Также был нанесен ракетный удар по Миргородскому району Полтавской области. 
  • 27 октября и ночью на 28 октября Силы обороны уничтожили три ракеты над Николаевской и три ракеты над Днепропетровской областью, сообщали областные военные администрации.

Читайте также: Днепр. ВСУ сбили три ракеты "Искандер-К", а четвертая тоже не достигла цели – ВС

Дмитрий Гриниченко
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