Росія вдарила ракетою Х-59 по району Миргорода. Також запустила два "шахеди"
31.10.2023, 07:17
Миргород (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району в ніч проти 31 жовтня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
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За його словами, постраждалих немає, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано.
У Генеральному штабі Збройних Сил України уточнили, що удар завдавався керованою авіаційною ракетою Х-59.
Також загарбники запустили два дрони-камікадзе Shahed-136, які були знищені протиповітряною обороною.
Раніше стало відомо, що вранці 30 жовтня росіяни вдарили по судноремонтному заводу під Одесою. З'явились фото, а також відео наслідків.
- У ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59.
- Росія в ніч на 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область. Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.
- 27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю.
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