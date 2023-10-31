Росія вдарила ракетою Х-59 по району Миргорода. Також запустила два "шахеди"

Російські окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району в ніч проти 31 жовтня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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За його словами, постраждалих немає, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

У Генеральному штабі Збройних Сил України уточнили , що удар завдавався керованою авіаційною ракетою Х-59.

Також загарбники запустили два дрони-камікадзе Shahed-136, які були знищені протиповітряною обороною.

Раніше стало відомо, що вранці 30 жовтня росіяни вдарили по судноремонтному заводу під Одесою. З'явились фото , а також відео наслідків.

У ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59.

Росія в ніч на 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область. Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.

27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю.

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