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Россия атаковала Украину "шахедами". Взрывы в Кременчуге, у Староконстантинова и Миргорода

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 06:19
Россия атаковала Украину
Мобильная группа ПВО (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 1 ноября, взрывы были в разных областях. Об этом сообщило Суспильне.

Командование Воздушных сил писало о движении групп беспилотников на Кременчуг, Староконстантинов и другие города.

Около 23:53 в Кременчуге были слышны взрывы.

Почти через час в взрывы звучали в Миргородской громаде Полтавской области.

Также ночью работала противовоздушная оборона в Хмельницкой области. 

Официальной информации о возможных прилетах и пострадавших пока нет.

  • В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
  • В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.

Читайте также: Днепр. ВСУ сбили три ракеты "Искандер-К", а четвертая тоже не достигла цели – ПС

Дмитрий Гриниченко
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