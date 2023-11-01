Россия атаковала Украину "шахедами". Взрывы в Кременчуге, у Староконстантинова и Миргорода
01.11.2023, 06:19
Мобильная группа ПВО (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 1 ноября, взрывы были в разных областях. Об этом сообщило Суспильне.
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Командование Воздушных сил писало о движении групп беспилотников на Кременчуг, Староконстантинов и другие города.
Около 23:53 в Кременчуге были слышны взрывы.
Почти через час в взрывы звучали в Миргородской громаде Полтавской области.
Также ночью работала противовоздушная оборона в Хмельницкой области.
Официальной информации о возможных прилетах и пострадавших пока нет.
- В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
- В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
- В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
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