Россия атаковала Украину "шахедами". Взрывы в Кременчуге, у Староконстантинова и Миргорода

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 1 ноября, взрывы были в разных областях. Об этом сообщило Суспильне.

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Командование Воздушных сил писало о движении групп беспилотников на Кременчуг, Староконстантинов и другие города.

Около 23:53 в Кременчуге были слышны взрывы.

Почти через час в взрывы звучали в Миргородской громаде Полтавской области.

Также ночью работала противовоздушная оборона в Хмельницкой области.

Официальной информации о возможных прилетах и пострадавших пока нет.

В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.

В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.

В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.

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