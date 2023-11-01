Росія атакувала Україну "шахедами". Вибухи у Кременчуці, біля Старокостянтинова та Миргорода

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 1 листопада, вибухи були в різних областях. Про це повідомило Суспільне.

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Командування Повітряних сил писало про рух груп безпілотників на Кременчук, Старокостянтинів та інші міста.

Близько 23:53 у Кременчуці було чути вибухи.

Майже за годину у вибухи лунали у Миргородській громаді Полтавської області.

Також уночі працювала протиповітряна оборона у Хмельницькій області.

Офіційної інформації про можливі прильоти та постраждалих наразі немає.

У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.

У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.

У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

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