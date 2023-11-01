Росія атакувала Україну "шахедами". Вибухи у Кременчуці, біля Старокостянтинова та Миргорода
01.11.2023, 06:19
Мобільна група ППО (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 1 листопада, вибухи були в різних областях. Про це повідомило Суспільне.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Командування Повітряних сил писало про рух груп безпілотників на Кременчук, Старокостянтинів та інші міста.
Близько 23:53 у Кременчуці було чути вибухи.
Майже за годину у вибухи лунали у Миргородській громаді Полтавської області.
Також уночі працювала протиповітряна оборона у Хмельницькій області.
Офіційної інформації про можливі прильоти та постраждалих наразі немає.
- У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.
- У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
- У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
Читайте також: Дніпро. ЗСУ збили три ракети "Іскандер-К", а четверта теж не досягла цілі – ПС
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі