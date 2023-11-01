RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія атакувала Україну "шахедами". Вибухи у Кременчуці, біля Старокостянтинова та Миргорода

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 06:19
Росія атакувала Україну
Мобільна група ППО (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 1 листопада, вибухи були в різних областях. Про це повідомило Суспільне.

Командування Повітряних сил писало про рух груп безпілотників на Кременчук, Старокостянтинів та інші міста.

Близько 23:53 у Кременчуці було чути вибухи.

Майже за годину у вибухи лунали у Миргородській громаді Полтавської області.

Також уночі працювала протиповітряна оборона у Хмельницькій області.

Офіційної інформації про можливі прильоти та постраждалих наразі немає.

  • У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.
  • У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
  • У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

Читайте також: Дніпро. ЗСУ збили три ракети "Іскандер-К", а четверта теж не досягла цілі – ПС

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакременчукппомиргородShahed-136дрони-камікадзеСтароконстянтинів

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 