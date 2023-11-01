Кременчук. Росія вдарила дронами Shahed-136 по НПЗ, підприємство зупинено — фото
01.11.2023, 07:10
Пожежа на Кременчуцькому НПЗ (Фото: Полтавська ОВА)
Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу в ніч проти 1 листопада. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
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За його словами, повітряна тривога в області тривала понад чотири години.
Зафіксовано приліт по НПЗ у Кременчуці, виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники, ситуація контрольована.
Обійшлося без постраждалих, інформація про руйнування уточнюється, підприємство зупинено, всі служби працюють на місцях.
Частина безпілотників була знищена силами протиповітряної оборони.
- У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.
- У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
- У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
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