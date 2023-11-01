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Кременчук. Росія вдарила дронами Shahed-136 по НПЗ, підприємство зупинено — фото

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01.11.2023, 07:10
Кременчук. Росія вдарила дронами Shahed-136 по НПЗ, підприємство зупинено — фото - Фото
Пожежа на Кременчуцькому НПЗ (Фото: Полтавська ОВА)

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу в ніч проти 1 листопада. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, повітряна тривога в області тривала понад чотири години.

Зафіксовано приліт по НПЗ у Кременчуці, виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники, ситуація контрольована.

Обійшлося без постраждалих, інформація про руйнування уточнюється, підприємство зупинено, всі служби працюють на місцях. 

Частина безпілотників була знищена силами протиповітряної оборони.

  • У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.
  • У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
  • У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

Читайте також: Росія атакувала Україну "шахедами". Вибухи у Кременчуці, біля Старокостянтинова та Миргорода

Дмитро Гриниченко
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