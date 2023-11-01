ЗСУ: Росія вдарила по Україні 20 "шахедами" та ракетою Х-59. Зафіксовано два прильоти
01.11.2023, 07:34
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти запустили по Україні 20 дронів-камікадзе Shahed-136 і керовану авіаційну ракету Х-59 в ніч проти 1 листопада. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що ціллю ворога були об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти.
Безпілотники запускали з Курської області, а також Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї РФ.
Під час нальоту БпЛА знищувалися на маршрутах прямування тактичною авіацією, зенітниками, а також мобільними вогневими групами.
Сили протиповітряної оборони збили 18 дронів та ракету Х-59.
Раніше стало відомо про приліт у Кременчуцький нафтопереробний завод, виникла пожежа, підприємство не працює.
- У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.
- У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
- У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
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