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ЗСУ: Росія вдарила по Україні 20 "шахедами" та ракетою Х-59. Зафіксовано два прильоти

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 07:34
ЗСУ: Росія вдарила по Україні 20
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти запустили по Україні 20 дронів-камікадзе Shahed-136 і керовану авіаційну ракету Х-59 в ніч проти 1 листопада. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що ціллю ворога були об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти.
Безпілотники запускали з Курської області, а також Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї РФ.
Під час нальоту БпЛА знищувалися на маршрутах прямування тактичною авіацією, зенітниками, а також мобільними вогневими групами.

Сили протиповітряної оборони збили 18 дронів та ракету Х-59.

Раніше стало відомо про приліт у Кременчуцький нафтопереробний завод, виникла пожежа, підприємство не працює.

  • У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.
  • У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
  • У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

Читайте також: Росія атакувала Україну "шахедами". Вибухи у Кременчуці, біля Старокостянтинова та Миргорода

Дмитро Гриниченко
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