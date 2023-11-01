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ВСУ: Россия ударила по Украине 20 "шахедами" и ракетой Х-59. Зафиксировано два прилета

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 07:34
ВСУ: Россия ударила по Украине 20
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты запустили по Украине 20 дронов-камикадзе Shahed-136 и управляемую авиационную ракету Х-59 в ночь на 1 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что целью врага были объекты критической инфраструктуры и военные объекты.
Беспилотники запускали из Курской области, а также Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ.
Во время налета БПЛА уничтожались по маршрутам следования тактической авиацией, зенитчиками, а также мобильными огневыми группами. 

Силы противовоздушной обороны сбили 18 дронов и ракету Х-59. 

Ранее стало известно о прилете в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, возник пожар, предприятие не работает.

  • В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
  • В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.

Читайте также: Россия атаковала Украину "шахедами". Взрывы в Кременчуге, у Староконстантинова и Миргорода

Дмитрий Гриниченко
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