ВСУ: Россия ударила по Украине 20 "шахедами" и ракетой Х-59. Зафиксировано два прилета

Российские оккупанты запустили по Украине 20 дронов-камикадзе Shahed-136 и управляемую авиационную ракету Х-59 в ночь на 1 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что целью врага были объекты критической инфраструктуры и военные объекты.

Беспилотники запускали из Курской области, а также Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ.

Во время налета БПЛА уничтожались по маршрутам следования тактической авиацией, зенитчиками, а также мобильными огневыми группами.

Силы противовоздушной обороны сбили 18 дронов и ракету Х-59. Ранее стало известно о прилете в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, возник пожар, предприятие не работает. В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.

В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.

В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага. Читайте также: Россия атаковала Украину "шахедами". Взрывы в Кременчуге, у Староконстантинова и Миргорода

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