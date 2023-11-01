ВСУ: Россия ударила по Украине 20 "шахедами" и ракетой Х-59. Зафиксировано два прилета
01.11.2023, 07:34
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты запустили по Украине 20 дронов-камикадзе Shahed-136 и управляемую авиационную ракету Х-59 в ночь на 1 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что целью врага были объекты критической инфраструктуры и военные объекты.
Беспилотники запускали из Курской области, а также Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ.
Во время налета БПЛА уничтожались по маршрутам следования тактической авиацией, зенитчиками, а также мобильными огневыми группами.
Силы противовоздушной обороны сбили 18 дронов и ракету Х-59.
Ранее стало известно о прилете в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, возник пожар, предприятие не работает.
- В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
- В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
- В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
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