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В Одесской области раздался взрыв, Воздушные силы предупреждали о баллистике

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 18:55
В Одесской области раздался взрыв, Воздушные силы предупреждали о баллистике - Фото
Взрыв (Иллюстративное фото)

Вечером 2 ноября в Одесской области прогремел взрыв, сообщил собеседник LIGA.net в Белгород-Днестровском районе. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

18:40. В Одесской области угроза применения баллистики, началась воздушная тревога, сообщили в ВС.

18:43. Мониторинговые каналы, в частности monitor, заявили о ракете в направлении Белгород-Днестровского района. Был слышен взрыв в Затоке.

"Белгород-Днестровский район, пройдите, пожалуйста, в укрытие и будьте там до отбоя воздушной тревоги! Это важно", – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

19:02. В Одесской области отбой воздушной тревоги.

Скриншот с map.ukrainealarm
  • В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Украине 20 дронов-камикадзе Shahed-136 и управляемую авиационную ракету Х-59.
  • В тот же день Силы противовоздушной обороны сбили две авиаракеты Х-59, которые оккупанты выпустили по Одесской области.
Милана Головань
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войнавзрыводесская областьЗатокаОлег Кипербаллистика

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