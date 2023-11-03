Окупанти вночі обстріляли Харків, у Львівській та Хмельницькій областях працювала ППО
У ніч на 3 листопада російські окупанти атакували Харків, у місті було чути вибухи, влада повідомила про влучення по цивільних об'єктах. Інформації щодо постраждалих немає.
Про атаку території України ворожими БпЛА повідомили увечері Повітряні сили. Атака тривала всю ніч, відбій повітряної тривоги було оголошено лише о 5:21 ранку.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив о 0:58, що у місті "є прильоти в одному з районів по цивільних об'єктах".
"Там пожежа, яку локалізують наші рятувальники", – написав Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив про влучення по цивільній інфраструктурі в одному з населених пунктів області.
За даними Нацполіції, в атаці брали участь щонайменше 10 безпілотників. За попередніми даними, постраждалих немає.
ППО також працювала по безпілотниках у Львівській та Хмельницькій областях.
- У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
- У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
- У ніч на 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.
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