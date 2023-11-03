Окупанти вночі обстріляли Харків, у Львівській та Хмельницькій областях працювала ППО

У ніч на 3 листопада російські окупанти атакували Харків, у місті було чути вибухи, влада повідомила про влучення по цивільних об'єктах. Інформації щодо постраждалих немає.

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Про атаку території України ворожими БпЛА повідомили увечері Повітряні сили. Атака тривала всю ніч, відбій повітряної тривоги було оголошено лише о 5:21 ранку.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив о 0:58, що у місті "є прильоти в одному з районів по цивільних об'єктах".

"Там пожежа, яку локалізують наші рятувальники", – написав Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив про влучення по цивільній інфраструктурі в одному з населених пунктів області.

За даними Нацполіції, в атаці брали участь щонайменше 10 безпілотників. За попередніми даними, постраждалих немає.

ППО також працювала по безпілотниках у Львівській та Хмельницькій областях.

У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.

У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

У ніч на 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

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